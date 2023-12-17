عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة: مطالب بإجراء انتخابات أثناء الحرب في إسرائيل

صدى البلد

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك مطالب عديدة في إسرائيل بإجراء انتخابات أثناء الحرب، لكن التصريح الرسمي الأول من مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى كان من يائير لبيد زعيم المعارضة، الذي قال إنه من الممكن انتخاب حكومة جديدة خلال الحرب.

وأضافت أن لبيد قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد ثقة الشعب والعالم والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه رئيسا للحكومة وقيادة الحرب، وحمله مسؤولية عدم إحراز تقدم في صفقة التبادل بعد سحب رئيس الموساد من مفاوضات قطر.

سياسة نتنياهو

وذكرت أن لبيد انتقد سياسة نتنياهو في التفاوض، وقال إنه يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود ورقة على الطاولة، فإنه يؤدي إلى تحرك حتى لو لم يتم قبوله، وإن الضغط العسكري على حماس لن يولد تحريرا للرهائن، بخاصة بعد جريمة الشجاعية التي ترتقي إلى جريمة حرب بحسب وصف الصحف العبرية.

ولفتت إلى أن اعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي بتحمله المسؤولية الكاملة عن قتل جيش الاحتلال 3 محتجزين إسرائيليين عمدا بعد استسلامهم ظنا أنهم من الفلسطينيين، يحاول امتصاص غضب الداخل الإسرائيلي، حيث هدد الإسرائيليون بالاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي بهدية عقب تألقه أمام الاتحاد

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف "أكبر نفق لحماس" في غزة

مقتل رقيب وإصابة جندي من جيش الاحتلال في غزة بجروح خطيرة

بالتفاصيل والصور.. جداول امتحانات الترم الأول 2024 |ابحث عن محافظتك الآن

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

خروج مسلسل كريم فهمي من السباق الرمضاني 2024

شاهد.. لحظة تعرض جندي إسرائيلي للطعـ.ن في رام الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ