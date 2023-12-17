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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير والتجديد بكلية الدراسات العليا بمدينة نصر

رئيس جامعة الازهر
رئيس جامعة الازهر

 تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، كلية الدراسات العليا بحرم الجامعة في مدينة نصر.

وخلال الجولة التفقدية تابع رئيس الجامعة أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة للمدرجات والقاعات الدراسية داخل الكلية، ووجه فضيلته الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتجديد بسرعة الانتهاء من أعمالها.

ومن ناحية أخرى قام رئيس الجامعة بالمرور على طلاب الدراسات العليا، مؤكدًا على ضرورة حضور الطلاب نسبة 75 % كشرط أساس لدخول امتحانات الدراسات العليا، لافتًا إلى أن الجامعة تولي الدراسات العليا اهتمامًا كبيرًا؛ لذلك يقوم بالتدريس في الدراسات العليا قامات علمية كبيرة تضم أعضاء هيئة كبار العلماء وعمداء للكليات سابقين وحاليين.

وحث رئيس الجامعة طلاب الدراسات العليا على الجد والاجتهاد في طلب العلم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في كل مكان ينشرون منهجه الوسطي المعتدل في كل ربوع الدنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، والدكتورة فاطمة عبد المجيد، وكيلة كلية الدراسات العليا، والدكتور ياسر حلمي، وكيل الكلية لقطاع الكليات العملية، والأستاذة سعيدة كامل، مديرة كلية الدراسات العليا.

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