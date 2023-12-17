البحر الأحمر.. سكرتير عام المحافظة يشهد تجربة اصطفاف المعدات للتأكد من جاهزيتها

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، شهد اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة ، بحضور المقدم ياسر يسري هيئة الرقابة الإدارية ، اصطفاف المعدات الهندسية والفنية الخاصة بالحملات الميكانيكية بالمدن وشركات المرافق وقطاعات الخدمات بالمحافظة وذلك ، من خلال الفيديوكونفرانس بالإضافة الي الاستماع الي شرح وافي لجميع المعدات من رؤساء المدن ، للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث .

أكد السكرتير العام أن هذا الاصطفاف يأتي تنفيذًا لخطة المحافظة بضرورة الاستعداد بشكل كامل لمجابهة ومواجهة الأزمات والكوارث وإزالة الآثار الناتجة عن الطبيعية والصناعية بالإمكانيات المتاحة واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية في جميع مدن المحافظة ، مضيفاً بأن محافظة البحر الأحمر لديها محاور تعاون وتنسيق مع جميع المحافظات المجاورة وقت حدوث الأزمة لتقديم المساعدة إلي جانب المعدات المتاحة بالمحافظة .

وأشار اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة إلى التنسيق المستمر بين كافة مديريات الخدمات ورؤساء المدن مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة .

في ذات السياق تفقد الاستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد و المقدم ياسر يسري والوفد المرافق لهما المعدات المشاركة في الاصطفاف وشاهدوا تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة من أوناش ولوادر وحفارات ووحدات تدخل سريع وسيارات شفط مياه وسيارات شفط الأتربة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات ، كما شاهد معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وسيارات الاسعاف واطمأن على تدريب كافة العاملين بمختلف القطاعات على استخدام تلك المعدات بكفاءة وجاهزيتها لتنفيذ أية مهام في أي وقت .

وفي ذات السياق ووجه السكرتير العام المساعد تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وشكره لكافة المشاركين في الاصطفاف لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

وأوضح السكرتير العام المساعد إنه تم إجراء عدة تجارب عملية وسيناريوهات إدارة الأزمات المتوقعة منها اصطفاف معدات شفط مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهذا قد ساعد كثيراً في تفادي العديد من الأزمات الطبيعية مثل السيول وغيرها التي وقعت في بعض مدن المحافظة ، مشيراً بأن التدريب أساس نجاح مواجهة كل طارئ

يذكر أن محافظة البحر الأحمر لديها أكثر من ٢٣٧ معدة جاهزة ومستعدة لمواجهة أية حالات طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية وتقلبات للطقس فضلًا عن معدات وامكانات الشركة الأخرى والتي تضم ) معدات رفع مياه أمطار ـــ سيارات مياه ـــ سيارات كسح ـــ ورش متنقلة ) فضلا عن تنفيذ اصطفاف معدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة والتى تميزت بتنوع المعدات وجاهزيتها لمواجهة أية أزمات وخاصة بعد تحديث اسطول السيارات والمعدات الهندسية والفنية .

شهد الاصطفاف الاستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، وهيئة تفتيش عمليات القوات المسلحة ، والمهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس رمضان شوقي مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بشركة الكهرباء، وهيئة الإسعاف ، مهندس خالد سعد مدير المنطقة التاسعة للطرق والكبارى والاستاذ احمد الدقاق لمديرية التموين بالإضافة الي العديد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة

وإلي جانب المرور علي الاصطفاف قام سليمان ومرافقوه بزيارة شركة ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة موقف المعدات الخاصة بها ومدي جاهزيتها واستعدادها في حال حدوث أي طارئ خاص بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، كما تابع المعامل الخاصة بمحطة التحلية ودرجة الملوحة مشدداً علي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة إتمام أعمال الصيانة الدورية الخاصة بالمعدات والماكينات ومعرفة وتدريب جميع العاملين علي سبل الحماية الخاصة بالمحطة سواء حماية ضد الحرائق او في إنقطاع الكهرباء عن المحطة كذلك تم المرور علي محطة الكهرباء بحي جنوب للتاگد من مدي استعداد المحطة لمجابهة اى كوارث او اعطال متوقعة الحدوث وسبل الحماية للمحطة .