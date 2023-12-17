نجم الزمالك السابق يكشف عن موعد انتهاء ازمة القيد

أعلن طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، عن اقتراب حل أزمة القيد بنادي الزمالك.

وكتب طارق السيد، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “خطوات فاصلة لحل أزمة القيد.. هل تم استبعاد حسام المندوه من مجلس الزمالك؟.. موقف المجلس بالكامل.. ويوم 14 يناير الفيصل”.

بعثة الزمالك تغادر إلى أنجولا غدا

تغادر القاهرة في الثالثة عصر غد الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا؛ استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليف رامي نصوحي عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا؛ استعدادا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.