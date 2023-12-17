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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

صدى البلد

انتشر مقطع فيديو في بريطانيا يظهر تصرفًا صادمًا قام به راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم. 

أظهر مقطع الفيديو الذي لاقى صدى واسعًا الرجل وهو يدخن نوعًا خطيرًا من المخدرات أمام الركاب من الصغار والكبار. 

بريطانيا 

بدون أي خجل أو خوف، كان الرجل يجلس على مقعده في القطار بمحطة الأنفاق الشهيرة وهو يشعل أنبوبًا زجاجيًا و يحمل كيسًا من المسحوق الأبيض الخطير. 


وفي لقطات مقطع الفيديو الصادم، يمكن رؤية الركاب وهم ينظرون بعيدًا عنه بينما يبدو أنه يستنشق الدخان في قطار خط فيكتوريا.

وكانت بداية انتشار مقطع الفيديو الذي أثار ردود أفعال واسعة من امرأة بريطانية كانت في طريقها إلى العمل وأشارت إلى شعورها بالرعب إزاء هذا المشهد المريب. 

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