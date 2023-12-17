أفادت وكالة “آر بي سي أوكرانيا” للأنباء، نقلا عن مصدر في الدوائر العسكرية، اليوم الأحد، بأنه تم العثور على أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني.

وذكرت الوكالة، أنه “تم العثور على أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني اليوم... الأجهزة المكتشفة لقراءة المعلومات مصنوعة من عناصر مجهولة الهوية، والتي لا تسمح بتحديد جهة التنفيذ”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “أوكرينسكايا برافدا” الإخبارية، نقلاً عن مصادر قريبة من القيادة في كييف، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يتجاوز صلاحيات الجنرال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة، لإصدار الأوامر مباشرة إلى القادة.

وزعم التقرير أن زالوجني لا يعلم في بعض الأحيان بما يفعله الجيش إلا من مرؤوسيه.

وكان زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية على خلاف منذ أشهر، وأدى الهجوم المضاد الفاشل الذي شنته كييف في الصيف إلى تفاقم التوترات.

وأضاف تقرير “أوكرينسكايا برافدا”، أن الرئيس أنشأ “مسارات موازية” للتواصل مع كبار القادة العسكريين، بما في ذلك ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية، ونيكولاي أوليشوك، قائد القوات الجوية.

ويقال إن مكتب زيلينسكي وجد هذا الأمر مناسبا، لكن هذه الممارسة عطلت التسلسل القيادي الطبيعي، الأمر الذي أثار استياء زالوجني.