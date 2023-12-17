محافظ الوادي الجديد يشهد اصطفاف معدات الإغاثة بمركز الخارجة

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والعميد محمد بهيج رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد بتفقد اصطفاف سيارات ومعدات مركز الخارجة البالغ عددها ١٥٦ سيارة و معدة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين. مشيدين بالإعداد والجاهزية الفنية لكافة عناصر الاصطفاف.

كما تفقدوا محطتي مياه شرب ٣٠ يونيو و الزهراء بالخارجة للإطمئنان على كفاءة تشغيل وعمل المحطات وجاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد للتعامل مع أي طوارئ.

واصل الوفد جولته، بتفقد محطة محولات كهرباء الخارجة وذلك للوقوف على مستوى خدمات الكهرباء وجاهزية معدات الاحتياط للمناورات في حالات الأزمات المختلفة.