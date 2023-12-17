بيطري الوادي الجديد: 28 وحدة للتلقيح الصناعي بمراكز المحافظة

قال الدكتور عصام الكومى، مدير مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، إن المحافظة تضم 22 وحدة للتلقيح الصناعى، وستتم إضافة 6 وحدات إضافية بمركز الفرافرة خلال الفترة المقبلة، بجانب السعى الدائم لتوفير أجود سلالات والخصيبات، مؤكدا توافر إنتاج النيتروجين السائل لتلبية احتياجات الوحدات البيطرية لضمان حفظ الطعوم والأمصال.

وأضاف الكومي أنه تم تحقيق نتائج غير مسبوقة في التلقيح الصناعى من خلال الأطباء البيطريين على مستوى الإدارات البيطرية والتحسين الوراثي، من خلال توافر خصيبات وسلالات هوليشتين، وسيمنتال، وبراون سويس.

وأوضح أن التلقيح الصناعى والتحسين الوراثي حقق إنتاجية مرتفعة في اللحوم والألبان وسط توافر أجهزة التلقيح لضمان سرعة وفاعلية التلقيح.



وأشار الكومى إلى أنه سيتم عقد سلسلة من الندوات الإرشادية لمربي الماشية حول التلقيح الصناعى والتحسينات الوراثية والتأمين على الماشية وأهمية التحصينات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

ولفت إلى أن الندوات تعقد بقرى ومدن المحافظة بالمراكز الإدارية الخمس، من خلال متخصصين من الأطباء البيطريين.