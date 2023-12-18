مفاجأة بدرجة حرارة القاهرة.. حالة الطقس المتوقعة الاثنين 18-12-2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

وقالت رشا مجدي، إن الأجواء بها شبورة مائية تكون كثيفة على بعض الطرق السريعة، ويسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى ، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء .

وجاءت درجات الحرارة كالتالي".