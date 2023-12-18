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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بدرجة حرارة القاهرة.. حالة الطقس المتوقعة الاثنين 18-12-2023

الطقس
الطقس

قدمت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

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وقالت رشا مجدي، إن الأجواء بها  شبورة مائية تكون كثيفة على بعض الطرق السريعة، ويسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى ، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء .

 وجاءت  درجات الحرارة كالتالي".

  • محافظة القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14، والعظمى 22.
  • محافظة الإسكندرية درجة الحرارة الصغرى 13، والعظمى 21.
  • محافظة الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 13، والعظمى 23.
  • محافظة البحر الأحمر: درجة الحرارة الصغرى 17، والعظمى 28.
  • محافظة المنيا: درجة الحرارة الصغرى 11 ، والعظمى 28.
  • محافظة سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 12، ، والعظمى 27.
  • محافظة أسوان: درجة الحرارة الصغرى 15، والعظمى 29.
الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة طقس اخبار التوك شو

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