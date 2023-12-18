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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تقرير لـ القناة الأولى: التحديات الإقليمية على رأس أجندة رئيس مصر القادم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "التحديات الإقليمية على رأس أجندة رئيس مصر القادم".

وذكر التقرير، أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أكد أن المحيط الإقليمي للدولة المصرية يعاني من حالة تأزم متعددة وهي الحالة التي تتفاعل معها الدولة المصرية وتؤثر وتتأثر بها انطلاقا من طبيعة ومحورية الدور الإقليمي للدولة المصرية وحفاظا على أمنها القومي في مواجهة التداعيات المترتبة على هذه الأزمات.

واعتبر التقرير الصادر من المركز أن هذه الاعتبارات قد دفعت باتجاه تحول ملف تهديدات الأمن الإقليمي إلى واحد من أهم الملفات والأولويات بالنسبة لرئيس الدولة المصرية في السنوات القادمة، وبخاصة في ضوء ما تحمله هذه الأزمات من انعكاسات وتداعيات على الدولة المصرية.

وأشارت الدراسة إلى أن ملف التحديات الإقليمية وتهديدات الأمن الإقليمي سوف يكون حاضرا على رأس أولويات الرئيس في السنوات القادمة في ضوء الطبيعة الجيوسياسية للدولة المصرية ووزنها الاستراتيجي بما يفرض عليها التفاعلَ مع بيئتها المحيطة والتأثر بها فضلا عن اعتبارات أخرى ترتبط بتنامي وتيرة وحجم هذه التهديدات والتحديات بالشكل الذي جعلها تشكل مصدر تهديد وجودي بالنسبة للدولة المصرية.
 

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