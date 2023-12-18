أخبار السيارات.. نصائح مهمة يجب معرفتها قبل القيادة.. بروتون ساجا أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوق السيارات المصري للمستعمل ينتشر به عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع، وتوافرت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي للعديد من الأزمات الطاحنة وكان منها ، عدم تواجد بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

السيارات الجديدة تملأ سوق السيارات المصري بجميع فئاتها وطرازاتها ، ولكن يتم بيعها بأسعار مرتفعة بسبب وضع أوفر برايس عليها ، وما أدي الي ذلك هو تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي الي الكثير من الأزمات التي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة وكان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

يتعرض المبتدئون إلى عدد من الصعوبات عند البدء في قيادة السيارات، وذلك بسبب نقص خبرتهم في التعامل مع السيارات ، بالإضافة الي أن التعامل مع السيارة يحتاج الي معرفة الكثير من الإرشادات خصوصا اذا كان السائق يقود لأول مرة .

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي 4 XPower الكهربائية ، وتنتمي XPower الي فئة السيارات الكروس أوفر ، وتخرج السيارة قوة تصل الي 435 حصان .

تظهر سيارة تويوتا ياريس موديل 2024 بنسختها الجديدة التي تحتوي علي باقة واسعة من التقنيات والتكنولوجيات المتطورة ، وتنتمي تويوتا ياريس الي فئة السيارات الكروس أوفر .