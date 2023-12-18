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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة فنية للرسم وطباعة الألوان بقصر ثقافة العريش

ورشة عمل فنية للرسم
ورشة عمل فنية للرسم بالعريش

نظم قصر ثقافة العريش  شمال سيناء ،ورشة عمل للمواعب  للتدريب على طباعة عدد من الاسطمبات بألوان الجواش على ورق كانسون ،  وطباعة ألوان الزيت على الحبش ، نفذها شعبان جمعة موجه تربية فنية ، بإشراف أشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء، وإشراف عام أمل عبدالله  وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى.

 

تنمية المواهب :

واستكمل القصر  ثقافة العريش، نشاطه بتنفيذ محاضرة ثقافية بعنوان "تنمية المواهب" لدى الأطفال لآية مصطفى بكالوريوس إدارة أعمال، تحدثت عن كيفية التعامل مع الطفل الموهوب وكيف يتم تنمية مواهبهم ، إعداد ايناس سمير مدير القصر.

كما قام بيت ثقافة بيت ثقافة قاطية، بتنظيم مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة بمدرسة الزهور الإبتدائية بالقرية نفذها محميد سويلم ، متابعة أحمد عبدالصاحى مدير البيت ، ذلك ضمن البرنامج الفنى والثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني .
                   
 

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قصر ثقافة الرسم ورشة العريش

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