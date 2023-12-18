ورشة فنية للرسم وطباعة الألوان بقصر ثقافة العريش

نظم قصر ثقافة العريش شمال سيناء ،ورشة عمل للمواعب للتدريب على طباعة عدد من الاسطمبات بألوان الجواش على ورق كانسون ، وطباعة ألوان الزيت على الحبش ، نفذها شعبان جمعة موجه تربية فنية ، بإشراف أشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء، وإشراف عام أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى.

تنمية المواهب :

واستكمل القصر ثقافة العريش، نشاطه بتنفيذ محاضرة ثقافية بعنوان "تنمية المواهب" لدى الأطفال لآية مصطفى بكالوريوس إدارة أعمال، تحدثت عن كيفية التعامل مع الطفل الموهوب وكيف يتم تنمية مواهبهم ، إعداد ايناس سمير مدير القصر.

كما قام بيت ثقافة بيت ثقافة قاطية، بتنظيم مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة بمدرسة الزهور الإبتدائية بالقرية نفذها محميد سويلم ، متابعة أحمد عبدالصاحى مدير البيت ، ذلك ضمن البرنامج الفنى والثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني .



