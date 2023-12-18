في محيط مدرسة.. قصف إسرائيلي عنيف على بيت لاهيا

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال تشن قصفا عنيفا على بيت لاهيا.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية، فإن هناك العديد من الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء القصف قصف إسرائيلي على محيط مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا.

وأفادت تقارير اعلامية عالمية بأن رئيس الموساد ديفيد بارنيا في وارسو مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن الجهود المبذولة لمحاولة الوصول صفقة رهائن جديدة.

ونقل موقع Ynet العبري عن مصدر مطلع قوله إن المحادثات ستكون "طويلة ومعقدة وأكثر صعوبة من ذي قبل".

كانت قطر وسيطا رئيسيا مع مصر في صفقة الرهائن الأولى التي شهدت إطلاق سراح 105 مدنيين من أسرى حماس في غزة منهم 81 إسرائيليا و23 مواطنا تايلانديا وفلبيني واحد. وأفرجت إسرائيل عن 240 سجينا أمنيا فلسطينيا، جميعهم من النساء والقاصرين.