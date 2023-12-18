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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في محيط مدرسة.. قصف إسرائيلي عنيف على بيت لاهيا

قصف غزة
قصف غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال تشن قصفا عنيفا على بيت لاهيا.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية، فإن هناك العديد من  الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء القصف  قصف إسرائيلي على محيط مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا.

وأفادت تقارير اعلامية عالمية بأن رئيس الموساد ديفيد بارنيا في وارسو مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن الجهود المبذولة لمحاولة الوصول صفقة رهائن جديدة.

ونقل موقع Ynet العبري عن مصدر مطلع قوله إن المحادثات ستكون "طويلة ومعقدة وأكثر صعوبة من ذي قبل".

كانت قطر وسيطا رئيسيا مع مصر في صفقة الرهائن الأولى التي شهدت إطلاق سراح 105 مدنيين من أسرى حماس في غزة منهم  81 إسرائيليا و23 مواطنا تايلانديا وفلبيني واحد. وأفرجت إسرائيل عن 240 سجينا أمنيا فلسطينيا، جميعهم من النساء والقاصرين.

المخابرات المركزية رئيس الوزراء القطري صفقة رهائن جديدة قصف اسرائيلي قوات الاحتلال مدير وكالة المخابرات المركزية وكالة الصحافة الفلسطينية وكالة المخابرات المركزية

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