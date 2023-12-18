المستشار أحمد بنداري: الشعب المصري هو بطل ملحمة الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية خرجت بشكل احترافي، وأنه يقدم الشكر لكل أجهزة الدولة، والقضاء على ما قدم من أجل خروج الانتخابات الرئاسية 2024، بهذا الشكل المميز.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لـ إعلان رئيس مصر 2024، ولمدة 6 سنوات، أن وزارة الهجرة، والداخلية، والدفاع، والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، والنقل والشباب والرياضة وكل المحافظين، ووسائل الإعلا المحلية والعالمية على ما قدم في الانتخابات.



ولفت إلي أن رصد العملية الانتخابية تمت بكل شفافية، وأن الجميع كان يتعاون من أجل اختيار الرئيس القادم.



وأوضح أن الشعب المصري هو بطل هذه الملحمة، الذي لبى نداء الوطن، وقام باستخدام حقه الدستوري.

