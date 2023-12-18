مصرع مواطن سقط من مكان مرتفع بالعريش

لقي مواطن مصرعه في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، إثر سقوطه من مكان مرتفع ..حيث اختل توازنه أثناء وجوده أعلى سطح منزله .. حيث تم نقله إلى مستشفى العريش العام واخطرت الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.



ساحل البحر:



تلقت الأجهزة الامنية في محافظة شمال سيناء، إخطارا بإصابة "طارق.أ"، 55 سنة، بإصابات بالغة في الرأس والوجه، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع ، على ساحل البحر بالعريش وتم نقله إلى مستشفى العريش العام.



وقالت المصادر الطبية بالمستشفى ، إن محاولة إنقاذ حياته فشلت بسبب إصابته البالغة، حيث توفي متأثرا بإصابته، وتم نقل جثته إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لإصدار تصريح دفن الجثة.



