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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع مواطن سقط من مكان مرتفع بالعريش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي مواطن مصرعه في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، إثر سقوطه من مكان مرتفع ..حيث اختل توازنه أثناء وجوده أعلى سطح منزله  .. حيث تم نقله إلى مستشفى العريش العام واخطرت الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق. 
 

 

ساحل البحر: 


تلقت الأجهزة الامنية في محافظة شمال سيناء، إخطارا بإصابة "طارق.أ"، 55 سنة، بإصابات بالغة في الرأس والوجه، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع  ، على ساحل البحر بالعريش وتم نقله إلى مستشفى العريش العام. 

وقالت المصادر الطبية بالمستشفى  ، إن محاولة إنقاذ حياته فشلت بسبب إصابته البالغة، حيث توفي متأثرا بإصابته، وتم نقل جثته إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لإصدار تصريح دفن الجثة.

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العريش مواطن سقوطه مكان مرتفع

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