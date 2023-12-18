الرئيس السيسي: غمرتني السعادة بمشهد اصطفاف الناخبين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج، عن حيوية وفاعلية الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته».

وتابع السيسي، خلال كلمة رسمية له عقب انتخابه رئيسا للبلاد لولايه جديدة، : «ويؤكد على أن إرداة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية ذلك المشهد الذي تابعته عن كسب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين».

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا وأعلنت خلاله نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بالأرقام.

حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، على إجمالي أصوات بلغت 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا، بنسبة تصويت بلغت 89.6%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم على إجمالي أصوات مليون و 986 ألف، و352 صوتًا، بنسبة 4.5 من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، على مليون 776 ألف 952 صوتًا، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات.

وحصل المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة بنسبة تصويت 822 ألف و606 صوتًا بنسبة 1.9%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

تظلمات من المرشحين

اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وجرت الانتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بحيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة فرعية وصرحت الهيئة الوطنية للانتخابات لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها، واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

قائمة المرشحين بالانتخابات

وتضم قائمة المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الإشراف على الإنتخابات الرئاسية

وتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.