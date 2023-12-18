السيسي: الدولة تواجه حزمة من التحديات تستدعي تعزيز جهودنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تحديات وظروف صعبة، تواجه الدولة، منها الحرب الدائرة على الحدود الشرقية، والتي تستعدي اصطفاف كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد من الأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام.

وشدد على أن الدولة تواجه حزمة من التحديات على المستويات كافة تستدعي تعزيز جهودنا.

وتابع الرئيس السيسي:" وكان اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله، من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لاختيار رئيسهم".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول كلمه له بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية 2024، أن الدولة بالكامل تعاونت حكومة وشعبًا، لكي تخرج الانتخابات بهذا الشكر المشرف، ولم يكون هناك أي تجاوزات رغم الحشود الكبيرة التي شاركت.