إنهاء الهيمنة.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الإثنين، إن التنمية المستدامة للعلاقات المالية والتسويات داخل مجموعة بريكس مهمة للغاية لجميع الدول الأعضاء، داعيا أعضاء المجموعة إلى التخلص من الدولار الأمريكي.

جاء هذا البيان خلال منتدى الحوار المالي الروسي الصيني في بكين اليوم الاثنين، حيث التقى سيلوانوف مع نظيره الصيني لان فوان.

كانت مجموعة البريكس التي تتألف من الاقتصادات الناشئة ــ والتي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ــ تناقش سبل تسهيل المدفوعات بالعملات المحلية بين البلدان الأعضاء. وتهدف الكتلة إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي واليورو لتسريع النمو.

وقال سيلوانوف: “نحن بحاجة إلى مواصلة تطوير التعاون المالي داخل دول مجموعة بريكس.. هنا نرى فرصًا لتطوير نظام مدفوعات يكون مستقلاً عن البنية التحتية، والذي لا يلبي دائمًا أهداف كل دولة على حدة بشكل كامل”.

وأضاف: “ التنمية المستدامة للعلاقات المالية والتسويات على منصة بريكس أمر مهم بالنسبة لنا، ونعتقد أنه من الضروري العمل على مثل هذه القضايا، واليوم سننظر في عدد منها”.