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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال سوسيداد عن مواجهة سان جيرمان: القرعة الأصعب بدوري أبطال أوروبا

ريال سوسييداد
ريال سوسييداد

عبر جوكين أبيريباي، رئيس ريال سوسيداد الإسباني، عن سوء حظه بعد الوقوع في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين.

وصرح أبيريباي، عبر قناة "RMC سبورت" الفرنسية: "هذه بالتأكيد هي القرعة الأصعب في هذا الدور، لكننا سنبذل قصارى جهدنا أمام فريق مرموق قاريا.. بي إس جي فريق رائع يضم لاعبين مميزين".


وعن الاستعداد لمواجهة كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان، أجاب: "ما زال الوقت مبكرا على موعد المباراتين.. لدينا فريق جيد، وقدمنا أداء مميزا في دوري أبطال أوروبا".


وأشار رئيس النادي الباسكي إلى أنه يتوقع حضور جماهيري غفير من أنصار باريس، في ملعب أنويتا القريب من الحدود الفرنسية - الإسبانية.

وكان سوسيداد قد تأهل متصدرا المجموعة الرابعة، برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على إنتر ميلان الإيطالي، وصيف البطولة في الموسم الماضي.

أما الفريق الباريسي فجمع 8 نقاط، ليأتي في وصافة المجموعة السادسة خلف بوروسيا دورتموند الألماني 11 نقطة، الذي سيلاقي أيندهوفن الهولندي.

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