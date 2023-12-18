رئيس جامعة العريش عن فوز السيسي: الشعب جدد الثقة في قيادته الحكيمة

تقدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء، بالإنابة عن جميع منتسبي الجامعة، بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحصوله على ثقة الشعب المصري وتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية لولاية جديدة.

وقال رئيس جامعة العريش، إن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة في قيادته الحكيمة.

وأشاد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش؛ بجهود وتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الساحة الخارجية، وحرصه على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن مواقف مصر الثابتة والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن، داعيا الله للرئيس بالتوفيق والسداد لما فيه مصرنا الحبيبة.

