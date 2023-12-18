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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة: الشعب المصري حرص على الممارسة الديمقراطية وبناء مستقبل لهم وللأجيال القادمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بخالص آيات التهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه في الانتخابات الرئاسية، ولتجديد ثقة الشعب المصري العظيم في فخامته لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد الرئاسة، من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم، وذلك عقب الإعلان رسمياً اليوم عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

 

وأعرب وزير السياحة والآثار، في تهنئته التي جاءت نيابة عن نفسه وعن القيادات والعاملين بالوزارة، عن سعادته وتقديره البالغ للتمثيل المُشرف للشعب المصري ومشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق مما يؤكد على حرص الشعب المصري على الممارسة الديمقراطية وبناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة، وهو الأمر الذي نال إشادة واسعة من المحافل الدولية والإقليمية، داعياً الله عز وجل أن يوفق فخامة الرئيس في خطة التنمية والتطوير والإصلاح وبما يحقق طموح وآمال الشعب المصري.

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