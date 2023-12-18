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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الدكتورة سحر المغربي تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

الدكتورة سحر المغربي
الدكتورة سحر المغربي

توجهت الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، بخالص التهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا ليتولى رئاسة البلاد لفترة رئاسية لمدة ٦ سنوات قادمة.

و أكدت الدكتورة سحر المغربي  أن الرئيس السيسى على مدار 10 سنوات مضت نجح فى بناء الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولاً إلى مسيرة التنمية فى مختلف المجالات وهو ما ظهر جلياً من مشروعات ضخمة وإنجازات عملاقة ساهمت فى تحسين حياة المواطنين.

وأشارت المغربي إلى أن المرأة شهدت طوال فترة تولى الرئيس السيسى البلاد عصراً ذهبياً آمنت فيه القيادة السياسية بدور المرأة ومكنتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ووفرت لها كافة سبل الحماية الاجتماعية من تشريعات وقوانين تحفظ وتصون وترعى حقوقها وحقوق أبناءها .

و أكدت أن فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة يأتى تتويجاً لمسيرة من الإنجازات التى بدأها الرئيس منذ توليه أمانة البلاد فى ظروف صعبة ليصل بها إلى بر الأمان ، مشيرة إلى أنه بفوز الرئيس يستمر هذا العصر الذهبى ليحقق للمرأة المصرية المزيد والمزيد من التمكين والمبادرات التى تستهدف النهوض بالأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

و أضافت سحر المغربي  في تصريحات خاصة لصدى البلد أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، بأن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج 4477668 بنسبة مشاركة 66.8%، يؤكد مدى وعى الشعب المصرى خاصة وأن هذه النسبة تاريخية، وهو ما يؤكد عزم الشعب المصرى على استكمال مسيرة البناء والتنمية والوقف خلف وطنه فى هذا التوقيت الهام .

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