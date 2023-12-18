السفيرة الأمريكية: سنعمل بثبات مع الرئيس السيسي لتحقيق السلام العادل

قالت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، عقب إعلان الهيئة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، إن "الولايات المتحدة وفريق سفارتنا في القاهرة تتطلع إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر مجموعة كاملة من الأولويات المشتركة".

وأضافت “جارج”، "نسعى مع مصر لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين الأمريكيين والمصريين، ونحن ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وسنعمل بثبات مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن".

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى أعلنت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.