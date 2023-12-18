بسبب قرار مفاجئ.. قائد الجيش الأوكراني ينتقد زيلينسكي

انتقد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإقالة المفوضين العسكريين بعد فضائح الفساد.

ونقلت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الإخبارية، عن زالوجني قوله: “لقد كانوا محترفين، وكانوا يعرفون كيف يفعلون ذلك، والآن رحلوا”.

جاءت تصريحات زالوجني، ردا على سؤال حول تأثير إقالة المفوضين العسكريين على المساهمة بقوات على تجديد احتياطيات الجيش.

بالإضافة إلى ذلك، دعا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إلى إعادة التعبئة إلى الإطار الذي كان عليه من قبل.