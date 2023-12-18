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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن الضربات الإسرائيلية علي الجيش اللبناني

أمريكا
أمريكا

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إنه يشعر بقلق عميق إزاء الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد القوات المسلحة اللبنانية.

وكرر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي  بالبيت الأبيض،جون كيربي، أن أمريكا لا تريد أن ترى الحرب ضد حماس في غزة تمتد إلى جبهات أخرى، وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله على حدودها الشمالية.

وأضاف أن “الهجمات التي وقعت على القوات المسلحة اللبنانية تثير قلقاً عميقاً لأنها ليست جزءاً لا يتجزأ من هذا الصراع”، مضيفاً أن أمريكا تثير هذه القضية مع إسرائيل.

وضرب الجيش الإسرائيلي مواقع الجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر، وفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن خلال نهاية الأسبوع.

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في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا نادرا أعرب فيه عن أسفه لمقتل جندي لبناني أثناء ضرب هدف مرتبط بحزب الله في وقت سابق من اليوم، وهي أول حالة وفاة من نوعها منذ بدء الأعمال العدائية عبر الحدود في أكتوبر.

البيت الأبيض القوات المسلحة اللبنانية إسرائيل حزب الله أمريكا

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