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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من بينها العراق وتونس.. يوتيوب تطلق نسختها المدفوعة Premium في دول عربية

يوتيوب تطلق نسختها
يوتيوب تطلق نسختها المدفوعة Premium في دول عربية

أطلقت YouTube يوتيوب خدمة الاشتراك المدفوع  YouTube Premium في عدد من الدول من بينها عدة دول عربية، حيث تتيح الخدمة إمكانية الوصول إلى المشاهدة دون انقطاع عبر المنصة.   

وتتوفر الخدمة المدفوعة YouTube Premium الآن في الجزائر وتونس والعراق والأردن إلى جانب كمبوديا وجورجيا وغانا وكينيا ولاوس والسنغال، ليصبح عدد الدول التي حصلت على الخدمة 110. 

وتمنح خدمة YouTube Premium مشاهدة خالية من الإعلانات، إذ يمكن مشاهدة ملايين مقاطع الفيديو دون انقطاع ودون أي إعلانات قبل الفيديو وأثناءه، حيث لن ترى أيضًا إعلانات اللافتة والإعلانات عبر شبكة البحث التابعة لجهات خارجية، بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.   

كما يمكن للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل المفضلة لديك من أجل مشاهدتها في أي وقت في وضع عدم الاتصال عندما لا يكون هناك اتصال بالإنترنت.

وتضيف أيضًا ميزة التنزيلات الذكية المحتوى الموصى به تلقائيًا إلى المكتبة من أجل مشاهدته أو الاستماع إليه دون الاتصال بالإنترنت. 

يوتيوب خدمة الاشتراك المدفوع YouTube Premium دول عربية خدمة YouTube Premium الاعلانات

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