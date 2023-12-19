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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات قياسية لهواتف فيفو IQOO NEO9

سلسلة هواتف iQOO
سلسلة هواتف iQOO Neo9

تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هواتفها الرائدة IQOO NEO9 خلال الأيام المقبلة مع عدد من المواصفات القياسية، حيث حصلت الهواتف على تحسينات كبيرة مقارنة بالسلسلة السابقة IQOO NEO8. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن سلسلة الهواتف تتكون من هاتفين أحدهما للنسخة الأساسية IQOO NEO9 والآخر للنسخة المميزة iQOO Neo9 Pro. 

 

وليس من المؤكد إذا ما كانت سلسلة هواتف iQOO Neo9 ستحصل على معالجات الجيل الثالث Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية أم ستحصل على معالجات Dimensity 9300 من شركة ميدياتيك التايوانية. 

   

وستأتي سلسلة هواتف iQOO Neo9 بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، وتوفير تشغيل سريع للألعاب المدعومة، كما ستأتي بثلاثة ألوان مختلفة. 

 

وستضم  سلسلة هواتف iQOO Neo9 بطارية تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 100 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

IQOO NEO9 مواصفات IQOO NEO9 فيفو هواتف فيفو iQOO Neo9 Pro

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