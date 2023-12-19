خبير يوضح ماذا يعني جفاف الممر الأوسط لسد النهضة مع نهاية الاجتماع الرابع

أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تفاصيل هامة عن تطورات الأوضاع في سد النهضة الإثيوبي مع الاجتماع الرابع للجنة المنعقد في أديس أبابا.

وكتب الدكتور عباس شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تدفق المياه أعلى الممر الأوسط استمر لأكثر من 3 أشهر من انتهاء التخزين الرابع لـ سد النهضة فى 9 سبتمبر الماضى وأكثر من شهر ونصف من فتح بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر الماضى، يرجع ذلك إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2.

توقف المياه أعلى الممر الأوسط

وأضاف الدكتور عباس شراقي أن المياه توقفت من أعلى الممر الأوسط 15 ديسمبر الجارى، واليوم تظهر الأقمار الصناعية جفاف الممر الأوسط، ومن المتوقع تركه عدة أسابيع للتجفيف التام ثم بدء وضع الخرسانة للوصول به إلى منسوب 640 م فوق سطح البحر، عندئذ تنتهى أعمال سد النهضة الخرسانية، ويظل العمل فى تركيب التوربينات وتشغيلها الذى قد يستغرق عامين أو أكثر خاصة مع التعثر الاقتصادى فى إثيوبيا بعد إنفاق أكثر من 8 مليار دولار على سد النهضة الذى وجهت له الحكومة الإثيوبية معظم أموال الدولة، وقد كان مخضصصا له 4,7 مليار دولار عام 2011، ولكن نظرا لارتفاع الأسعار، والأعمال الفنية التى تستجد أثناء البناء والتأخير عن الموعد المحدد سابقا فى 2017 للانتهاء من كامل السد.

الاجتماع الرابع والأخير من مفاوضات سد النهضة

جدير بالذكر أنه اختتمت أمس 18 ديسمبر 2023 في أديس أبابا أعمال الاجتماع الرابع والأخير من مفاوضات سد النهضة طبقا للبرنامج المتفق عليه للوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر من 13 يوليو الماضى بعد أن امتدت إلى أكثر من شهر، ولا توجد أى أخبار عن سير المفاوضات خلال الثلاثة أيام الماضية.

ويتوقع عدد من الخبراء أن تبدأ إثيوبيا في التخزين الخامس لسد النهضة بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية لتعلية سد النهضة، التي بدأتها نهاية أكتوبر الماضي بفتح بوابة التصريف الشرقية لتصريف المياه التي تتدفق أعلى الممر الأوسط بعد توقف التوربينين منتصف سبتمبر الماضي.