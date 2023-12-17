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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إثيوبيا تبدأ الاستعدادات لبدء الملء الخامس لـ سد النهضة.. خبير يوضح التفاصيل

صدى البلد

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، انتهاء الملء الرابع لـ سد النهضة في موسم الأمطار في 9 سبتمبر الماضي.

وأضاف الدكتور عباس شراقي، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن إثيوبيا قامت بفتح بوابتين منذ شهر ونصف الشهر لمرور المياه من أجل تجفيف الممر الأوسط لـ سد النهضة.

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سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

وأشار الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى توقف مرور المياه من أعلى الممر الأوسط لـ سد النهضة بالأمس تمهيدًا واستعدادًا لبدء عمليات التعلية مطلع يناير المقبل لكي يكون مساوٍ لجانبي السد ومن ثم البدء مع موسم الأمطار المقبل لـ الملء الخامس.

المياه المخزنه في سد النهضة 41 مليار متر مكعب

وأوضح الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إجمالي ما يحتويه سد النهضة من المياه المخزنه بلغ 41 مليار متر مكعب، متوقعًا توقف إثيوبيا عن الملء الرابع خلال 10 أيام إلى أسبوعين.

ومن المتوقع أيضا الانتهاء من جميع أعمال خرسانة سد النهضة خلال الشهور القادمة، إلا أن أعمال التوربينات الإحدى عشر المتبقية قد تستغرق عام أو عامين للتركيب والتشغيل.

وبدأت، السبت 16 ديسمبر 2023، أعمال الاجتماع الرابع والأخير فى أديس أبابا لاستئناف المفاوضات طبقا للبرنامج المتفق عليه للوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر من 13 يونيو الماضى، التى امتدت إلى أكثر من شهر. لم تستطع الاجتماعات الثلاثة السابقة إحراز أى تقدم بل طبقا للتصريحات المصرية فإنه يوجد تراجع فى الموقف الإثيوبى.

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن الأعمال الخرسانية على الممر الأوسط قد تبدأ في يناير المقبل، بعد تجفيفه تماما خلال الأيام المتبقية من ديسمبر للوصول إلى منسوبه النهائى 640 مترا فوق سطح البحر.

وسبق أن أوضح الدكتور عباس شراقي، في نوفمبر الماضي، أنه “تمت تعلية جانبي سد النهضة إلى منسوب  635-640 م ومتبقي أقل من 10 أمتار  للوصول إلى المستوى النهائي 645 م وسعة تخزينية مقدارها 74 مليار م3، وفى حالة ترك ممر أوسط (مفيض مفتوح بدون بوابات) عند منسوب 640 م فإن التخزين النهائى سوف يكون عند نفس المستوى بحد أقصى 64 مليار م3”.

وقال الدكتور عباس شراقي إن "أعمال الاستعدادات للتخزين الخامس والأخير بدأت نهاية أكتوبر الماضي بفتح بوابة التصريف الشرقية لتصريف المياه التي تتدفق أعلى الممر الأوسط بعد توقف التوربينين منتصف سبتمبر الماضي، إلا أن المياه ما زالت مستمرة أعلى الممر ما أدى إلى فتح بوابة التصريف الثانية لسرعة تجفيف الممر الأوسط، ويبلغ إجمالى التصريف اليومي حاليا نحو 70 مليون م3، وبالفعل انخفضت كمية المياه أعلى الممر وسوف تتوقف اليوم أو غدا".

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أنه فى ظل تعثر المفاوضات فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من رفع الممر الأوسط وجانبي سد النهضة إلى المستوى الأخير خلال عدة أشهر، وقد يصل التخزين الخامس إلى 23 مليار م3 دفعة واحدة وأخيرة، كما حدث هذا العام بتخزين 24 مليار م3. وأكد الدكتور عباس شراقي أنه فى حالة تشغيل التوربينين أو أى توربين آخر من الإحدى عشر توربينا الجاري تركيب بعضهم فإن مياه التشغيل سوف تصل إلى السودان ثم مصر.

جدير بالذكر أن الخبراء يتوقعون أن تبدأ  إثيوبيا في التخزين الخامس لسد النهضة بعد الانتهاء من أعمال الخرسانية لتعلية سد النهضة، بينما تقوم حاليًا بالشروع في تجفيف الممر الأوسط بمجرد توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط.

سد النهضة اثيوبيا الممر الأوسط موسم الأمطار الملء الخامس

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