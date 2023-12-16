عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل الاجتماع الأخير بساعات.. خبير يكشف تطورات الأوضاع في سد النهضة

صدى البلد

أعلن الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة  توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط فى سد النهضة. 

وكتب شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه قد انتهى التخزين الرابع لحوالى 24 مليار م3، وإجمالى 41 مليار متر مكعب فى التاسع من سبتمبر الماضى، ومنذ ذلك التاريخ تتدفق المياه أعلى الممر الأوسط، و استمرار التدفق لأكثر من شهر ونصف رغم فتح بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر الماضى.

ونوه أن ذلك يرجع  إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2، كما أن متوسط كمية المياه التى تصل إلى سد النهضة من بحيرة تانا ومن تصافى الأودية فى حوض النيل الأزرق خلال ديسمبر حوالى 42 مليون م3/يوم.

وأشار الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن المياه توقفت لكن سطح الممر الأوسط مشبع بالمياه ويحتاج إلى عدة أيام لكى يجف قد تصل إلى عدة أسابيع للبدء فى أعمال الخرسانة للوصول إلى منسوبه النهائى 640 متر فوق سطخح البحر بإجمالى تخزين 64 مليار م3. كما أنه من المتوقع غلق إحدى بوابتى التصريف خلال الأيام القادمة والاكتفاء بواحدة فقط لامرار حوالى 25 مليون م3/يوم خلال شهر يناير المقبل.

ووضح أنه من المتوقع أيضا الانتهاء من جميع أعمال خرسانة سد النهضة خلال الشهور القادمة، إلا أن أعمال التوربينات الاحدى عشر المتبقية قد تستغرق عام أو عامين للتركيب والتشغيل.

ولفت الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أنه سوف تبدأ اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 أعمال الاجتماع الرابع والأخير فى أديس أبابا لاستئناف المفاوضات طبقا للبرنامج المتفق عليه للوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر من 13 يونيو الماضى، والتى امتدت إلى أكثر من شهر. لم تستطع الاجتماعات الثلاثة السابقة إحراز أى تقدم بل طبقا للتصريحات المصرية فإنه يوجد تراجع فى الموقف الإثيوبى.

⁧‫ سد النهضة عباس شراقي التوربينات أديس أبابا المفاوضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

ترشيحاتنا

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

هواتف فيفو العملاقة Vivo X100 تنطلق في الأسواق العالمية

دعاء جميل في جوف الليل.. تقرب إلى الله والناس نيام

سعر أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. وصلت المليون جنيه

قبل الاجتماع الأخير بساعات.. خبير يكشف تطورات الأوضاع في سد النهضة

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات كاملة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء سليمان تكتب| اترك العالم خلفك.. ماذا لو انقطعت كل وسائل الاتصال؟

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. الخلافات اشتعلت في السعودية وعمرو أديب وراء الإعلان

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

فيديو

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ