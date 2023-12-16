قبل الاجتماع الأخير بساعات.. خبير يكشف تطورات الأوضاع في سد النهضة

أعلن الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط فى سد النهضة.

وكتب شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه قد انتهى التخزين الرابع لحوالى 24 مليار م3، وإجمالى 41 مليار متر مكعب فى التاسع من سبتمبر الماضى، ومنذ ذلك التاريخ تتدفق المياه أعلى الممر الأوسط، و استمرار التدفق لأكثر من شهر ونصف رغم فتح بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر الماضى.

ونوه أن ذلك يرجع إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2، كما أن متوسط كمية المياه التى تصل إلى سد النهضة من بحيرة تانا ومن تصافى الأودية فى حوض النيل الأزرق خلال ديسمبر حوالى 42 مليون م3/يوم.

وأشار الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن المياه توقفت لكن سطح الممر الأوسط مشبع بالمياه ويحتاج إلى عدة أيام لكى يجف قد تصل إلى عدة أسابيع للبدء فى أعمال الخرسانة للوصول إلى منسوبه النهائى 640 متر فوق سطخح البحر بإجمالى تخزين 64 مليار م3. كما أنه من المتوقع غلق إحدى بوابتى التصريف خلال الأيام القادمة والاكتفاء بواحدة فقط لامرار حوالى 25 مليون م3/يوم خلال شهر يناير المقبل.

ووضح أنه من المتوقع أيضا الانتهاء من جميع أعمال خرسانة سد النهضة خلال الشهور القادمة، إلا أن أعمال التوربينات الاحدى عشر المتبقية قد تستغرق عام أو عامين للتركيب والتشغيل.

ولفت الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أنه سوف تبدأ اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 أعمال الاجتماع الرابع والأخير فى أديس أبابا لاستئناف المفاوضات طبقا للبرنامج المتفق عليه للوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر من 13 يونيو الماضى، والتى امتدت إلى أكثر من شهر. لم تستطع الاجتماعات الثلاثة السابقة إحراز أى تقدم بل طبقا للتصريحات المصرية فإنه يوجد تراجع فى الموقف الإثيوبى.