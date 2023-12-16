جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. هل تشهد انفراجة؟

تُجرى اليوم السبت، 16 ديسمبر، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة.

وكان وزير الموارد المائية الري، الدكتور هاني سويلم، قد أكد في بداية الشهر الجاري، أن هناك جولة جديدة من مفاوضات (سد النهضة) في أديس أبابا في أيام 16 و17 و18 ديسمبر 2023.

اتفاق ملء سد النهضة وقواعد تشغيله

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش قمة دول جوار السودان بالقاهرة، في يوليو الماضي، على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، كما اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال 4 أشهر.

وعُقدت خلال الأشهر الماضية 3 جولات تفاوضية في القاهرة وأديس أبابا، إلا أنها لم تشهد جديدا في ظل التعنت الإثيوبي، حسبما ذكر بيان سابق لوزارة الموارد المائية والري، التي أعربت عن أملها في أن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

وبدأت إثيوبيا في أعمال الاستعدادات للتخزين الخامس والأخير نهاية أكتوبر الماضي بفتح بوابة التصريف الشرقية لتصريف المياه التي تتدفق أعلى الممر الأوسط بعد توقف التوربينين منتصف سبتمبر الماضي، إلا أن المياه ما زالت مستمرة أعلى الممر ما أدى إلى فتح بوابة التصريف الثانية لسرعة تجفيف الممر الأوسط، ويبلغ إجمالى التصريف اليومي حاليا نحو 70 مليون م3، وبالفعل انخفضت كمية المياه أعلى الممر وسوف تتوقف اليوم أو غدا"، وفق تصريحات الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أنه فى ظل تعثر المفاوضات فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من رفع الممر الأوسط وجانبي سد النهضة إلى المستوى الأخير خلال عدة أشهر، وقد يصل التخزين الخامس إلى 23 مليار م3 دفعة واحدة وأخيرة، كما حدث هذا العام بتخزين 24 مليار م3. وأكد الدكتور عباس شراقي أنه فى حالة تشغيل التوربينين أو أى توربين آخر من الإحدى عشر توربينا الجاري تركيب بعضهم فإن مياه التشغيل سوف تصل إلى السودان ثم مصر.

جدير بالذكر أن الخبراء يتوقعون أن تبدأ إثيوبيا في التخزين الخامس لسد النهضة بعد الانتهاء من أعمال الخرسانية لتعلية سد النهضة، بينما تقوم حاليًا بالشروع في تجفيف الممر الأوسط بمجرد توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط.