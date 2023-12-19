مؤشرات البورصة تتحول للهبوط بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تحولت مؤشرات البورصة المصرية ، للهبوط بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر البورصة "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 25308 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 30491 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10771 نقطة.

تراجع إيجي إكس

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 5474 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 7939 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.17%.