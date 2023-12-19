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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المهندسين يثمن قرار لجنة التعليم بمجلس النواب بإنشاء نقابة التكنولوجيين

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

ثمن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، قرار لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالموافقة على إنشاء "نقابة التكنولوجيين"، وقبول مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون "نقابة التكنولوجيين".

وقال النبراوي، "إن نقابة المهندسين ستدعم بشدة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لتضم خريجي الكليات والمعاهد التكنولوجية، مؤكدًا أن هذا القرار يتوافق مع مقترح وتوصية نقابة المهندسين بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، بجانب المطالبة والدعوة بأن يتم توجيه طلاب التعليم الفني لتنسيق قبول الكليات والمعاهد التكنولوجية الجديدة.

وشدد النبراوي على أهمية إنشاء نقابة للتكنولوجيين تجمع تحت مظلتها الخريجين الحاصلين على الشهادات التكنولوجية، التي أصبحت تخصصًا مهما وحيويا في قطاعات عديدة، في ظل توسع الدولة في إنشاء الجامعات التكنولوجية، كما يتماشى مع مساعي النقابة لإصلاح التعليم الهندسي.

يذكر أن نقيب المهندسين طارق النبراوي سبق أن قدم مقترحًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إنشاء نقابة للتكنولوجيين.

يشار إلى أنه وفقًا لمشروع قانون إنشاء "نقابة التكنولوجيين"، سيتمتع بعضوية النقابة، الخريجيين الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها.

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