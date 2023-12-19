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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصحاب الأرض ما بيطلعوش منها.. فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية بغزة

صدى البلد

استمرار تصعيدات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أرض غزة لم يبقِ شيئاً على الأرض الطاهرة كما السابق، حيث استشهد وجرح الآلاف، بينما يعاني الأحياء من التشرد وانعدام مقومات الحياة. 

رغم بلوغها الـ80 عامًا وظهور علامات العجز عليها، إلا أن القوة التي يمنحها لها الواقع، جعلتها تقف على قدميها لتقوم بخياطة خيمتها بنفسها احترازًا من أمطار فصل الشتاء. 

 

ظهرت العجوز الفلسطينية في مقطع فيديو مؤثر صوره رجل فلسطيني وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة في حديثها معه: “والله ما لي غير الله، وهذه أرضنا، وكل اللي أمتلكه خيمي هذه، خبز يابس لآكل منه وأبيع”. 

وعلق الرجل الفلسطيني ناشر مقطع الفيديو الأصلي عليه قائلا بعد عرضه المساعدة على العجوز: “أصحاب الأرض ما بيطلعوش منها، بيعيشوا ويموتوا فيها”. 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

 


 

 

 

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