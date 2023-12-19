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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تعزي الصين في ضحايا الزلزال المدمر

صدى البلد

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم  ١٩ ديسمبر الجارى،  عن خالص تعازيها لدولة وشعب الصين الصديقين، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة "غانسو" شمال غرب البلاد، مما  أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.
وأكدت مصر  تضامنها الكامل مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

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