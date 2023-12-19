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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قـ تلوا البشر والحجر.. مقطع فيديو مؤثر لرجل فلسطيني

قـ تلوا البشر والحجر..
قـ تلوا البشر والحجر.. مقطع فيديو مؤثر لرجل فلسطيني

أراد رجل فلسطيني إيصال رسالة مؤثرة من قلبه بشأن ما يحدث على أرض بلاده فلسطين داخل قطاع غزة المحاصر خاصة. 

 

قال الرجل الفلسطيني، في مقطع الفيديو المؤثر: “اطلع شو وجدت هون، هذه الحمامة رمز السلام”. 

 

تابع حديثه قائلا: “طبعًا احنا بنعرف إنه هذه الحمامة رمز السلام، لكن بلادي لم ترى يومًا سلام، قـ تلوا هنا الشجر والبشر والحجر وما خلوش اشي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل”. 

 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

غزة اليوم 

أعرب المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بالغضب حيال الأطفال المتعافين من عمليات بتر في مستشفيات غزة ويقتلون فيها بسبب هجمات الاحتلال الوحشية المتكررة.

ونوه المتحدث باسم منظمة اليونيسف أن مستشفى ناصر في خان يونس قصف مرتين خلال الساعات الـ 48 الماضية.

 

 

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