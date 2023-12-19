عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 أيام ويبدأ الشتاء|منخفضات جوية وظاهرة عنيفة.. ماذا ينتظر طقس البلاد؟

فصل الشتاء
فصل الشتاء

ثلاثة أيام فقط تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، رسميًا المقرر يوم الجمعة القادمة الموافق 22 ديسمبر الجاري، ليحل معه الظواهر الجوية المعهودة لمسات هذا الفصل من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة لفرص الأمطار على مناطق مختلفة ومتفرقة على البلاد.

أول يوم شتاء.. فرص أمطار ونشاط رياح

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه مع بداية الشتاء وتحديدا يوم الجمعة المقبلة، سيكون هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وأيضا  منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، يصاحبه مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة - حسبما صرحت الدكتورة منار غام عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية - .

فصل الشتاء

وقالت منار غانم في تصريحات لـ صدى البلد، إنه يصاحب ذلك أيضا مع بداية الشتاء وجود نشاط للرياح ومزيد من فرص الامطار على المناطق الساحلية للبلاد، وسيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط تستمر أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

وحول السمات الأساسية لفصل الشتاء، أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء هو من الفصول المعروف عنها انخفاض قيم درجات الحرارة، تكون البلاد خلال هذا الفصل تحت تأثير التوزيعات الضغطية المعروفة وأهمها المرتفع السيبيري الذي يأتي بموجاته المصاحب لها انخفاض كبير في درجات الحرارة، وأيضا المنخفض القبرصي لو تزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا لو تزامن معه قد يحدث حالة من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.

ثلوج وصقيع على هذه المناطق

وتابعت: إن فصل الشتاء هو فصل سقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية ويتغير على حسب قوة الحالة الجوية سواء كميات الامطار وفرصها أو معدل انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم، أنه خلال الشتاء يكون هناك تساقط لحبات البرد بشكل كبير وثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وأيضا موجات صقيع والذي تتزامن مع قيم انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى أقل من 5 درجات على بعض محافظات الصعيد وتصل إلى تحت الصفر على مرتفعات سانت كاترين.

فصل الشتاء

وأشارت إلى أن ذروة فصل الشتاء تكوني شهري يناير وفبراير وهي الأشهر التي يحدث فيها انخفاض كبير في درجات الحرارة.

ظاهرة النينو وعنف مناخي

وعن فصل الشتاء هذا العام، قالت إن شتاء هذا العام سيكون شبيه إلى نسبة كبيرة إلى شتاء العام الماضي ولكن ظاهرة النينو خلال هذا العام سوف تؤثر علينا وأن البلد على موعد مع تطرف مناخي أو عنف ظواهر جوية في حالات عدم الاستقرار فقط التي تشهدها البلاد، مشيره إلى ان ظاهرة النينو بتزيد من العنف في الظواهر الجوية وتزيد أيضا من حدتها وتزيد التغيرات المناخية في التغيرات المناخية في الفصول المختلفة، لذا قد تظهر كميات امطار أعلى من المعدل الطبيعي خلال هذا العام، وأيضا ندرة في بعض المناطق الأخرى.

وقالت إن فصل الشتاء تأتي المنخفضات الجوية متتالية ومتتابعة لذا تشهد البلاد بعض حالات عدم الاستقرار المتتابعة خلال فصل الشتاء وليست بعيدة وعلى فترات كما هو في فصل الخريف، وحذرت أيضا من نشاط الشبورة المائية الكثيفة والضبابية المستمرة معانا خلال فصل الشتاء.

فصل الشتاء
الشتاء فصل الشتاء هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة فصل الخريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

«آي صاغة»: الذهب يواصل القفز لمستويات تاريخية وعيار 21 يسجل 2920 جنيهًا

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

ترشيحاتنا

في رفح.. القسام تعلن شن هجوما كبيرا على جنود الاحتلال الإسرائيلي

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

رئيس مجلس النواب الليبي: مصر لم تتخل عن بلادنا في أزماتها.. فيديو

353 مليون دولار منحا تنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 3 سنوات

الصليب الأحمر: غزة تمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولي

أخبار التوك شو| مفاجأة بـ أسعار الذهب.. تفاصيل حالة طقس اليوم.. وآخر تطورات الوضع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فيديو

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

مفاجأة | تفاصيل أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

زلزال الصين... عشرات الضحايا والمفقودين | تفاصيل مأساوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ