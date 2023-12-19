3 أيام ويبدأ الشتاء|منخفضات جوية وظاهرة عنيفة.. ماذا ينتظر طقس البلاد؟

ثلاثة أيام فقط تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، رسميًا المقرر يوم الجمعة القادمة الموافق 22 ديسمبر الجاري، ليحل معه الظواهر الجوية المعهودة لمسات هذا الفصل من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة لفرص الأمطار على مناطق مختلفة ومتفرقة على البلاد.

أول يوم شتاء.. فرص أمطار ونشاط رياح

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه مع بداية الشتاء وتحديدا يوم الجمعة المقبلة، سيكون هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، يصاحبه مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة - حسبما صرحت الدكتورة منار غام عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية - .

فصل الشتاء

وقالت منار غانم في تصريحات لـ صدى البلد، إنه يصاحب ذلك أيضا مع بداية الشتاء وجود نشاط للرياح ومزيد من فرص الامطار على المناطق الساحلية للبلاد، وسيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط تستمر أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

وحول السمات الأساسية لفصل الشتاء، أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء هو من الفصول المعروف عنها انخفاض قيم درجات الحرارة، تكون البلاد خلال هذا الفصل تحت تأثير التوزيعات الضغطية المعروفة وأهمها المرتفع السيبيري الذي يأتي بموجاته المصاحب لها انخفاض كبير في درجات الحرارة، وأيضا المنخفض القبرصي لو تزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا لو تزامن معه قد يحدث حالة من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.

ثلوج وصقيع على هذه المناطق

وتابعت: إن فصل الشتاء هو فصل سقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية ويتغير على حسب قوة الحالة الجوية سواء كميات الامطار وفرصها أو معدل انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم، أنه خلال الشتاء يكون هناك تساقط لحبات البرد بشكل كبير وثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وأيضا موجات صقيع والذي تتزامن مع قيم انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى أقل من 5 درجات على بعض محافظات الصعيد وتصل إلى تحت الصفر على مرتفعات سانت كاترين.

فصل الشتاء

وأشارت إلى أن ذروة فصل الشتاء تكوني شهري يناير وفبراير وهي الأشهر التي يحدث فيها انخفاض كبير في درجات الحرارة.

ظاهرة النينو وعنف مناخي

وعن فصل الشتاء هذا العام، قالت إن شتاء هذا العام سيكون شبيه إلى نسبة كبيرة إلى شتاء العام الماضي ولكن ظاهرة النينو خلال هذا العام سوف تؤثر علينا وأن البلد على موعد مع تطرف مناخي أو عنف ظواهر جوية في حالات عدم الاستقرار فقط التي تشهدها البلاد، مشيره إلى ان ظاهرة النينو بتزيد من العنف في الظواهر الجوية وتزيد أيضا من حدتها وتزيد التغيرات المناخية في التغيرات المناخية في الفصول المختلفة، لذا قد تظهر كميات امطار أعلى من المعدل الطبيعي خلال هذا العام، وأيضا ندرة في بعض المناطق الأخرى.

وقالت إن فصل الشتاء تأتي المنخفضات الجوية متتالية ومتتابعة لذا تشهد البلاد بعض حالات عدم الاستقرار المتتابعة خلال فصل الشتاء وليست بعيدة وعلى فترات كما هو في فصل الخريف، وحذرت أيضا من نشاط الشبورة المائية الكثيفة والضبابية المستمرة معانا خلال فصل الشتاء.