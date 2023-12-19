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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد استلام 4,600 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛  استلام 4,600 كرتونة مواد غذائية لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنطاق الدقهلية، وتحتوي كرتونة المواد الغذائية علي كافة السلع الغذائية والتموينية.


جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وأكد " المحافظ " أن رئيس الجمهورية يولي الأسر الأولي بالرعاية اهتماماً كبيراً ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم لهم والعمل علي تمكينهم اقتصاديا ومتابعة حالتهم الصحية من الكشف الطبي الدوري عليهم من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والصحة.


وأشار "مختار" إلي أن المحافظة تعمل من خلال التعاون مع كافة الجهات المختلفة والمجتمع المدني علي تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي ومساعدات زواج وتوفير مواد غذائية وغيرها من الخدمات.


وأشاد "المحافظ" بدور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بالوزارة علي مواصلة تقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية.


و قال " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي" إن كرتونة المواد الغذائية سيتم توزيعها علي الأسرة المعيلة من تكافل وكرامة، وسيتم تخصيص تلك الكمية إلي عملاء تكافل والذين التزموا بتنفيذ المشروطية الصحية بالمتابعة مع الوحدات الصحية لتحقيق الرعاية الصحية الكاملة للأسرة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرعاية الصحية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الذي برنامج تكافل وكيل وزارة التضامن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى

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