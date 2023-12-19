طالب يسلم نفسه للشرطة بعد تسببه في مصرع شخص بسيارته بالتجمع الأول

لقي طالب مصرعه إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق بمحور محمد نجيب بالتجمع الأول ، حيث لاذ قائد السيارة بالهرب وفي وقت لاحق سلم نفسه للشرطة .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول الطريق بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته .

وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

وبمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ إصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللاً سبب فراره خوفه من بطش الأهالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.