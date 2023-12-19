برلماني: القطاع الخاص يستطيع سد فجوة الخدمات الصحية

أيد الناب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وقال “رضوان” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه قام بتقديم طلب مناقشة عامة خلال الاونة الاخيرة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات فى مجال الرعاية الصحية.

أكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن القطاع الخاص له دور كبير فى المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن يكون لدى الوزارة رؤية بشأن تعزيز الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات، لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، وكذا الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة وان القطاع الخاص يُعول عليه فى العديد من الملفات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك المزيد من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص، الحزم التحفيزية المزمع تقديمها للمستثمرين، مشيدا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرا المالية والإسكان، لمناقشة الحزم التحفيزية المقترحة، والعمل على إطلاقها، بما يُسهم فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثمارات هذا القطاع، مؤكدا أن هناك جديدة فى اتخاذ خطوات جادة شريطة التنفيذ الجيد على الأرض.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقي اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.

خلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.

وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.