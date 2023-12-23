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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كالبنزين والسولار| دراسة تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية لمدة 3 أشهر.. أهمها الأرز والسكر

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تعمل الحكومة بجدية على دراسة وتحليل بعض القرارات التي ستصدرها في الفترة القادمة، بهدف تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الحيوية. 

ويأتي هذا القرار في إطار الحاجة الملحة لمنع التلاعب في الأسعار وضبط السوق، ما يعكس رعاية الحكومة للمواطنين وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.

تحديد أسعار السلع الاستراتيجية

وتشهد الفترة الحالية مناقشات حكومية رسمية لتحديد أسعار 7 سلع استراتيجية واستهلاكية، وهي: الأرز، السكر، المكرونة، الزيت، الفول، الألبان، والجبنة. 

وهذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحد من التلاعب في الأسعار ولتحقيق استقرار في السوق.

اسعار السلع التلاعب السكر المكرونة الزيت الاسواق البنزين

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