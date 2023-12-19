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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: إسرائيل عازمة على إعادة الأسرى لدى حماس "ولو بثمن باهظ"

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل عازمة على إعادة الأسرى الإسرائيلين لدى حركة حماس في قطاع غزة "ولو بثمن باهظ"، مشيرة إلى أن هناك محادثات مهمة وجادة وعميقة حول التفاصيل. ومع ذلك، فإن الأمور لا تزال بعيدة عن الانتهاء.

وأضافت الصحيفة أنه خلال  الأيام المقبلة ستكون هناك لقاءات مكثفة على أعلى مستوى، ومن المرجح أن نشهد خلالها لقاء آخر على غرار الذي جرى في وارسو. 

وأكدت الصحيفة أن مصر تشارك أيضًا في المفاوضات، كما سيتم عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات  أن الجانب الإسرائيلي عازم على تحقيق اختراق. ويعمل المفاوضون على مدار الساعة، وهم مصممون على إعادة الأسرى إلى وطنهم، رغم علمهم بأن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا.

وتصر المصادر على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوي بما فيه الكفاية، وسيكون قادرا على التعامل مع حماس لاحقا، وأن الصفقة لن تضعف إسرائيل.

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