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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الميدالية البرونزية| تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة امام أوراوا ريد الياباني

الأهلي
الأهلي

يواجه النادي الأهلي الجمعة المقبل فريق أوراوا ريد دايموند الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقام حاليا في السعودية.

وستقام المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المباراة القادمة، وطالبهم بطي صفحة مواجهة فلومينينسي البرازيلي، والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ثم أجرى اللاعبون مرانًا استشفائيًّا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي.

كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الأهلى النادي الأهلي أوراوا ريد دايموند بطولة كاس العالم للاندية بطولة كأس العالم للأندية 2023 كأس العالم للاندية السعودية

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