لحظة انهيار حارسة شرف أثناء مراسم تأبين قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية.. شاهد

وثق مقطع فيديو لحظات انهيار حارسة الشرف الأمريكية، أمام نعش أول قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية، في العاصمة واشنطن.

يظهر مقطع الفيديو حارسة الشرف تترنح بينما يحاول زميلها الحارث أن يساعدها على الوقوف، لكنها سقطت مغشيًا عليها أمام نعش القاضية ساندرا داي أوكونور، خلال مراسم تأبينها في المحكمة العليا بواشنطن.

أظهر مقطع فيديو حارسة الشرف، وهي تنظر لنعش أول قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية، وسرعان ما انهارت وسقطت على الأرض مغشيًا عليها في الوقت الذي تحرك فيه عدد من زملائها لنجدتها.

فسر أحد الأطباء حالة انهيار حارسة الشرف بعد أن نظرت لنعش القاضية بأنه «نوبة وعائية مبهمة» وليس «انهيارًا» وحدث لكثير من الحراس والمذيعين بسبب الوقوف لمدة زمنية طويلة والجهد الذهني، كما أنه عادة ما يفيق الشخص منها بعد مدة قصيرة.

وتوفيت القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، والتي كانت تعتبر من الأصوات المعتدلة في المحكمة عن عمر ناهز 93 عامًا.

وقالت المحكمة العليا الأمريكية في بيان لها: "إن أوكونور توفيت في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا".

وكشفت المحكمة أن سبب وفاة القاضية يرجع لإصابتها بمضاعفات مرتبطة بالخرف المتقدم "الزهايمر"، وأيضًا إصابتها بمرض في الجهاز التنفسي.

القاضية ساندرا داي أوكونور

وكان الرئيس الجمهوري الأسبق، رونالد ريجان، قد اختار القاضية ساندرا داي أوكونور عام 1981م، لعضوية المحكمة العليا، لكنها تقاعدت عام 2006م لمساعدة زوجها جون أوكونور، الذي كان يعاني من مرض الزهايمر وتوفي عام 2009.

وبعد تقاعد أوكونور، عُيِّنت 6 قاضيات أخريات في المحكمة العليا، ولا تزال 4 قاضيات منهن في مناصبهن حاليًا، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى إنضمام السيدات في هذه المؤسسة.



وأعلنت أوكونور، عام 2018، أنها ستترك الحياة العامة لمواجهة "الخرف" مرض "الزهايمر".



وطوال ربع قرن من عملها في المحكمة العليا، عُرفت أوكونور بمواقفها الوسطية والبراغماتية.

وحصلت على جوائز منها وسام الحرية فيلادلفيا، وقاعة الشهرة الوطنية للمرأة، ووسام الحرية الرئاسي.



وكان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، قد منحها، عام 2009، وسام الحرية، أعلى وسام مدني أمريكي.

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