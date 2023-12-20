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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صادم يوثق جرائم جديدة تضاف إلى صحيفة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو صادم يوثق جرائم
فيديو صادم يوثق جرائم جديدة تضاف إلى صحيفة الاحتلال الإسرائي

وثق مقطع فيديو صادم نشره الصحفي ومصور الفيديو الفلسطيني، صلاح الجعفراوي عشرات الفلسطينيين الذين قد قتلوا بطريقة بشعة في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين، منذ ساعات قليلة. 

مخيم جباليا هو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، كما يعدّ معظم قاطني المخيم من مهجري المدن والقرى الواقعة جنوب إسرائيل، كأسدود، ويافا، واللد، والرملة، وبئر السبع.

جباليا

واستقر في مخيم الجباليا فيه عند تأسيسه 35 ألف لاجئ، ليزداد العدد مع مرور السنوات، على مساحة لا تتجاوز 1,4 كيلومتر مربع.

 يزيد عدد أهالي المخيم عن 116 ألف لاجئ، بحسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني لهذا العام.

الفرقة 162 بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن السيطرة الكاملة على جباليا

طائرات الاحتلال تستهدف مقر جمعية سلام في جباليا البلد

الفرقة 162 بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن السيطرة الكاملة على جباليا

طائرات الاحتلال تستهدف مقر جمعية سلام في جباليا البلد

 

 

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