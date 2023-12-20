فيديو صادم يوثق جرائم جديدة تضاف إلى صحيفة الاحتلال الإسرائيلي

وثق مقطع فيديو صادم نشره الصحفي ومصور الفيديو الفلسطيني، صلاح الجعفراوي عشرات الفلسطينيين الذين قد قتلوا بطريقة بشعة في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين، منذ ساعات قليلة.

مخيم جباليا هو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، كما يعدّ معظم قاطني المخيم من مهجري المدن والقرى الواقعة جنوب إسرائيل، كأسدود، ويافا، واللد، والرملة، وبئر السبع.

جباليا

واستقر في مخيم الجباليا فيه عند تأسيسه 35 ألف لاجئ، ليزداد العدد مع مرور السنوات، على مساحة لا تتجاوز 1,4 كيلومتر مربع.

يزيد عدد أهالي المخيم عن 116 ألف لاجئ، بحسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني لهذا العام.