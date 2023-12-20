أفضل سعر لمحدودي الدخل.. موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابيكسل وبطارية ضخمة

يتميز هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج من الهواتف المميزة التي تقدم سعرًا يناسب الشباب ومحدودي الدخل وأيضا يأتي مع مواصفات كبيرة، أبرزها معالج قوي وبطارية ضخمة وكذلك كاميرا فائقة الدقة.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A14

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A14 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 300 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14

وجاء Galaxy A14 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.



ويقدم Galaxy A14 كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل Galaxy A14 بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومتر - على حسب المنطقة الجغرافية - وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

ويحتوي Galaxy A14 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع نظام تشغيل أندرويد، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر.