عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|الصدام يحتدم بين إيلون ماسك ورئيس ديزني.. وتوصيات خبراء بحذف 4 تطبيقات فورًا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فئة 4 آلاف جنيه.. موبايل شاومي ببطارية 5000 مللي أمبير

 

يفضل الكثير من راغبي الشراء التركيز على هواتف شركة شاومي نظرًا لأنها تقدم هواتف ذكية مميزة تقدم مواصفات كبيرة مع أسعار تناسب محدودي الدخل، ويأتي هاتف Redmi 12C من أفضل الهواتف في هذه الفئة.

 

أفضل سعر لمحدودي الدخل.. موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابيكسل وبطارية ضخمة


يتميز هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج من الهواتف المميزة التي تقدم سعرًا يناسب الشباب ومحدودي الدخل وأيضا يأتي مع مواصفات كبيرة، أبرزها معالج قوي وبطارية ضخمة وكذلك كاميرا فائقة الدقة.

 

تدمر أداء آيفون.. خبراء يوصون بحذف 4 تطبيقات فورًا


إذا كان هاتفك الآيفون أبطأ كثيرًا مما اعتدت عليه، فقد تكمن المشكلة في أنك تستخدم عددًا كبيرًا جدًا من التطبيقات، ومن المؤكد أن الحل لا يكمن في حذف كل تطبيق تمتلكه، ولكن قد يكون هناك بالفعل العشرات من التطبيقات المثبتة مسبقًا على هاتفك والتي لا تستخدمها أبدًا وقد يساهم ذلك في جعل الهاتف أبطأ.

 

تسلا تتخذ هذا الإجراء.. الصدام يحتدم بين إيلون ماسك ورئيس ديزني


قررت شركة تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك إزالة تطبيق +Disney من شاشات سيارات تسلا، وذلك وسط تصاعد حدة الصدام بين إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر.

 

نسخة 4G.. ريلمي تطلق رسميًا Realme C67 بمعالج كوالكوم وكاميرا 108 ميجابكسل


أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميًا عن إطلاق هاتف Realme C67 نسخة 4G بمواصفات مميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.

 

هواتف nova 12 من هواوي تقلب المقاييس بمواصفات ممتازة


تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق سلسلة هواتف Huawei nova 12 المميزة والتي تضم عدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب، حيث تم تخصيص الهواتف للفئة المتوسطة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

وزير الكهرباء: تركيب 3 مليون عداد كودي بدلا من سرقة التيار

الذهب يسجل رقما تاريخيا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سمكة واحدة للغني والفقير.. بدء موسم البطارخ في دمياط| شاهد

أمير هشام: الأهلي لن يوافق على رحيل محمد الشناوي في يناير.. تفاصيل

هيئة الدواء المصرية توجّه نصائح للمواطنين بشأن «الضغط العصبي» وطرق الوقاية منه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

صدمة لعشاق الأهلي.. هل يرحل نجم الفريق للسعودية مقابل 3 ملايين دولار؟

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ