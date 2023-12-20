أخبار التكنولوجيا|الصدام يحتدم بين إيلون ماسك ورئيس ديزني.. وتوصيات خبراء بحذف 4 تطبيقات فورًا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يفضل الكثير من راغبي الشراء التركيز على هواتف شركة شاومي نظرًا لأنها تقدم هواتف ذكية مميزة تقدم مواصفات كبيرة مع أسعار تناسب محدودي الدخل، ويأتي هاتف Redmi 12C من أفضل الهواتف في هذه الفئة.



يتميز هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج من الهواتف المميزة التي تقدم سعرًا يناسب الشباب ومحدودي الدخل وأيضا يأتي مع مواصفات كبيرة، أبرزها معالج قوي وبطارية ضخمة وكذلك كاميرا فائقة الدقة.



إذا كان هاتفك الآيفون أبطأ كثيرًا مما اعتدت عليه، فقد تكمن المشكلة في أنك تستخدم عددًا كبيرًا جدًا من التطبيقات، ومن المؤكد أن الحل لا يكمن في حذف كل تطبيق تمتلكه، ولكن قد يكون هناك بالفعل العشرات من التطبيقات المثبتة مسبقًا على هاتفك والتي لا تستخدمها أبدًا وقد يساهم ذلك في جعل الهاتف أبطأ.



قررت شركة تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك إزالة تطبيق +Disney من شاشات سيارات تسلا، وذلك وسط تصاعد حدة الصدام بين إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر.



أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميًا عن إطلاق هاتف Realme C67 نسخة 4G بمواصفات مميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.



تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق سلسلة هواتف Huawei nova 12 المميزة والتي تضم عدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب، حيث تم تخصيص الهواتف للفئة المتوسطة.