مؤامرة واضحة.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي

فتح فرج عامر رئيس نادي سموحة النار علي حكم مباراة الاهلي وفلومينينسي عبر حسابه ضبموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : مؤامرة على الاهلي مارشنياك أفضل حكم كرة قدم في العالم هو الذي حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في مباراة قبل نهائي كاس العالم تحول بقدرة قادر الي واحد من اسو ء حكام العالم عندما احتسب ضربة جزاء لمارسيلو ضد بيرسي تاو ، وهي كرة ظالمةوقرار غير سليم نهائيا، وايضا لم يحتسب ضربة جزاء ضد چون ارياس لصالح كهربا في نفس المباراة والتي شهد بها الجميع لأنها كانت واضحة وضوح الشمس. ، هذا كلام النقاد وخبراء التحكيم في جميع القنوات السعودية التي نقلت هذة المباراة.

عقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .



الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة

ويتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

الاهلي

وسبق أن توج المارد الأحمر بلقب البرونزية في المونديال 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

وبخلاف إضافة ميدالية جديدة لإنجازات الأهلي في مونديال الأندية، إلا أن النادي يريد أيضًا تحقيق أكبر استفادة مالية بالحصول على جائزة المركز الثالث المقدرة بـ 2.5 مليون دولار، وفي حال خسارة الأهلي يوم الجمعة سيحصل على 2 مليون دولار فقط.