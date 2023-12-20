عقيدة لا أخلاقية.. جيش الاحتلال يحول المستشفيات إلى أداة لقتل الفلسطينيين في غزة

تخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عشوائية القصف، واختارت أن تستهدف المستشفيات في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، حتى إن 11 مستشفى من أصل 36 هي التي لاتزال تعمل جزئيا.

وأضاف تقرير نشرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه لم يعد هناك أي مستشفى في شمال غزة، وذلك بعدما حولت قوات الاحتلال مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية تحتجز بداخلها 240 شخصا دون أي طعام.

ومنعت إسرائيل وصول الوقود إلى شمال غزة، حتى نفاده من سيارات الإسعاف لدرجة أن الأطفال أضحو ينقلون جثامين الشهداء بالعربات التي تجرها الحمير، بالإضافة إلى أن المستشفى الأهلي المعمداني لم تعد قادرة على العمل بعد ما اقتحمته قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي و اعتقالها لعدد من الأطباء والممرضين وحتى الجرحى.

أما بالنسبة لجنوب غزة، فتفوقت إسرائيل على نفسها في الانتهاكات الأخلاقية باستهداف الأطفال الذين مازالوا في طور التعافي من عمليات بتر الأطراف في مستشفى ناصر بخان يونس، حتى صارت المستشفى غير قادرة على العمل.

تحول المستشفى لأداة قتل

وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بقطاع غزة، بأنه مأساوي محذرة بأن الوافيات الناجمة عن الافتقار لرعاية صحية في غزة تفوق تلك التي يسببها القصف الإسرائيلي ذاته، ما يعني أن العقيدة اللا أخلاقية لجيش الاحتلال استطاع تحويل المستشفيات إلى أداة قتل المزيد من الفلسطينيين.

