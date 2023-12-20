إصابة 6 أشخاص في الشرقية في حادث عربة كارو| تفاصيل

أصيب 6 أشخاص بينهم 5 سيدات بكدمات وكسور مقيمين عزبة الغربية بقرية زوار أبو الليل؛ إثر سقوط عربة كارو بترعة القرية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصوفية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصوفية باستقبال كل من "منار م ح" 18 سنة مصابة بكدمة بالحوض و"هدية ع ع" 48 سنة الام تحت الفحص و"عبد المنعم ع ا" 14 سنة مصاب بكدمة بالبطن و"فتحية م ا" 22 سنة مصابة بكدمة بالظهر و"غادة م ع" 34 سنة و"خديجة ح م " 40 سنة مصابة بكدمة بالحوض والكتف وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث سقوط عربة كارو بترعة عزبة الغربية بقرية زوار ابو الليل وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصوفية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.